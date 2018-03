Vida e poesia de Cazuza e seu tempo

16H05 NA GLOBO

(Madagascar: Escape 2 Africa).

EUA, 2008. Direção de Eric Darnell eTom Mcgrath, animação.

Alex, Marty, Melman, Gloria, Rei Julien, Maurice, os pinguins e os chimpanzés estão no longínquo

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

litoral de Madagascar. Para deixar o local, os pinguins consertam um velho avião de guerra, mas logo em seu primeiro voo ele cai. Isto faz com que os animais do zoológico de Nova York tenham que lidar pela primeira vez na vida com espécies semelhantes a eles, só que

habituadas à vida selvagem.

Reprise, colorido, 89 min.

Obsessiva

22H45 NA GLOBO

(Obsessed). EUA, 2009.

Direção de Steve Shill, com Idris Elba, Beyonce Knowles, Ali Larter, Bruce Mcgill, Matthew Humphreys, Scout Taylor-Compton.

Um bem-sucedido operador de

mercado financeiro, casado com uma mulher estonteante, tem toda a sua vida pela frente e uma

carreira em ascensão. Tudo

desmorona quando ele começa a ser perseguido por uma

estagiaria do seu escritório.

Reprise, colorido, 108 min.

Você Quer Saber

Um Segredo?

23 H NA REDE BRASIL

(Do You Wanna Know a Secret?).

EUA, 2001. Direção de Thomas

Bradford, com Michael Sarysz,

Dorie Barton.

Seis estudantes chegam em Bayhead Flórida para as férias de primavera. O que começa como uma semana de felicidade, torna-se um pesadelo. Um filme cheio de terror e suspense escondido atrás de uma trama fantástica. Reprise, colorido, 90 min.

Parradox

0H NA CULTURA

(Parradox) Holanda, 2010. Direção de In-Soo Radstake. Documentário.

A faixa exibe o documentário Parradox, a história de sucessos e fracassos do diretor holandês Pim de la Parra. "Pim está mais completo", concluiu a atriz Willeke van Ammetlrooy depois de ver Pim de la Parra novamente no Suriname, na apresentação da versão restaurada de seu filme Wan Pipel. Isso marcou o fim de seu desentendimento com o diretor durante essa fimagem, há 35 anos. O charmoso Parra de la Pim, como gosta de ser chamado, não parece ser o tipo de homem que fica muito tempo irritado. Wan Pipel é um divisor de águas na carreira desse cineasta teimoso que, junto com Wim Verstappen, abalou o mundo do cinema holandês no final dos anos 1960. Embora ele voltasse a fazer os chamados filmes minimalistas, não teria mais as oportunidades que seu talento e sua inventividade merecem, de acordo com muita gente da indústria cinematográfica holandesa. Em Parradox, o diretor In-Soo Rasdatake faz um retrato de De la Parra, agora com 70 anos, que voltou ao seu Suriname natal depois de muitas aventuras na Holanda. Ele discute os temas mais importantes de sua vida e sua obra, que coexistiram durante muito tempo: muitas mulheres, pouco dinheiro, muito ego. Os ingredientes essenciais de uma obra caracterizada por fracassos dramáticos, mas fascinantes.

Reprise, colorido, 51 min.

Cazuza - O Tempo não Para

1H25 NA GLOBO

Brasil, 2004. Direção de Sandra

Werneck e Walter Carvalho, com

Daniel de Oliveira, Marieta Severo, Reginaldo Faria, Andrea Beltrão,

Leandra Leal, Emílio de Mello.

Esta bela cinebiografia revela o percurso profissional e pessoal do cantor Cazuza, do início da carreira, em 1981, até sua morte, em 1990, aos 32 anos. Genial desde sempre, o cantor teve grande sucesso ao lado do grupo Barão Vermelho e em sua carreira solo. Suas músicas falam dos anseios de uma geração e de seu comportamento transgressor. A trama mostra a coragem de Cazuza de continuar a carreira, criando e se apresentando, mesmo debilitado pela Aids. Daniel de Oliveira, que dá vida ao personagem de Cazuza, está em momento iluminado da carreira. Sua performance é tao marcante que emocionou milhares de espectadores e o elevou ao status de estrela do cinema nacional.

Reprise, colorido, 98 min.

TV PAGA

Moneyball - O Homem

Que Mudou o Jogo

12H30 NA HBO

EUA, 2011. Direção de Bennet Miller. Com Brad Pitt, Jonah Hill, Chris

Pratt e Robin Wright.

O filme é baseado na história real de Billy Beane, manager do time de beisebol norte-americano Oakland Athetics e sua tentativa bem-sucedida de reduzir o orçamento do clube usando um programa de computador para escolher seus jogadores. A produção foi indicada em seis categorias do Oscar, incluindo melhor filme e ator.

Inédito, colorido, 133 min.

Laços de Ternura

15h35 no TELECINE CULT

EUA, 1983. Direção de James L. Brooks. Com Shirley MacLaine, Debra Winger, Jack Nicholson, Jeff Daniels, Danny DeVito, John Lithgow.

Vencedor de cinco Oscars (entre eles melhor filme, diretor, roteiro, atriz e ator coadjuvante), o longa de estreia de James L. Brooks apontou para o tipo de cinema que ele voltou a desenvolver depois em Melhor É Impossível, por exemplo, com o mesmo Nicholson. São histórias de relações, baseadas numa grande capacidade de observação.

Reprise, colorido, 132 min.

Rastros de Ódio

16H15 NO TCM

EUA, 1956. Direção de John Ford. Com John Wayne e Nathalie Wood.

Para muitos, a obra-prima de Ford e o maior western do cinema. Narra a odisséia de Ethan Edwards, que busca a sobrinha sequestrada pelos índios. Reprise, 122 min.