Vida e obra de Wagner são tema de curso em SP As óperas do compositor alemão Richard Wagner serão tema de um curso a partir de 20 de janeiro na Casa do Saber, em São Paulo. Ministradas pelo crítico musical Irineu Franco Perpétuo, as aulas vão cobrir algumas das principais criações do autor. O curso está dividido em quatro partes: na primeira, Perpétuo faz um painel biográfico de Wagner; na segunda, comenta as óperas Tannhäuser e Lohengrin; na terceira, Tristão e Isolda e Os Mestres Cantores de Nuremberg; e, por fim, o conceito de obra de arte total por meio do ciclo O Anel do Nibelungo. Mais informações pelo telefone (11) 3707-8900 ou pelo e-mail info@casadosaber.com.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.