Vida e arte, antes e depois da URSS

Holland Cotter, do The New York Times, O Estado de S.Paulo

A prova mais recente disso é Ostalgia, mostra coletiva que ocupa os cinco andares do prédio com obras contemporâneas de artistas russos e de antigos países membros do bloco soviético. Todos os trabalhos lidam com a pressão da vida sob o regime socialista - ou sob a nova realidade imposta pela queda do Muro de Berlim. Havia a crença de que com o fim da Guerra Fria surgiria uma época de júbilo global. Mas o tempo mostrou outra realidade. Entre outras transformações, surgiu a sensação que o valor da arte havia sido diminuído.

Ostalgia toca nessa questão e reúne trabalhos de artistas underground dos anos 70, membros de grupos como os Conceptualistas de Moscou, e também de jovens representantes da produção da região. Explora a pintura de protesto, seus sentidos durante a Guerra Fria e nos dias de hoje. Discute a relação entre criação e poder estabelecido.

O saldo é uma profundidade de pensamento e sentimento rara hoje em Nova York, afeita a infinitas variações sobre a temática modernista, para todos os gostos, como pequenas sobremesas. Já os trabalhos de Ostalgia, selecionados por Massimiliano Gioni, parecem ligados a questões e realidades amplas e urgentes. E o resultado é uma refeição para adultos, desde já um dos pontos altos da temporada.