Vida do jogador Messi vira filme de Hollywood

A Epic Pictures Group prepara filme sobre a vida do jogador argentino de futebol Lionel Messi, de 25 anos, um projeto que deve estar pronto no início da Copa do Mundo de 2014, informou o site da revista Variety. O filme, que deve ter o estilo Rocky, segundo a publicação, será baseado na biografia Messi: The Inside Story of the Boy Who Became a Legend, de Luca Caioli. Os produtores pretendem centrar a história na infância de Messi, de origem humilde, e na superação de suas limitações físicas, como a altura. / EFE