Vida de Susan Boyle pode ir para o cinema Fenômeno na internet, a escocesa Susan Boyle pode ter a vida contada no cinema. Quem está cotada para interpretá-la é Nicole Kidman, segundo o jornal inglês Daily Telegraph. Esta é uma das muitas novidades que brotam a todo instante em torno da cantora, desde que virou celebridade a partir de sua participação no programa Britain?s Got Talent. O jurado e produtor Simon Cowell estaria negociando a produção do filme e também de um disco de Susan. Segundo o jornal, um diálogo virtual entre Nicole e o ator Ashton Kutcher teria contribuído para o vídeo da cantora ter virado febre na web, com mais de 100 milhões de acessos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.