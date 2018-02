Vida de Reagan vai virar filme

A vida do ator e político Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos entre 1981 até 1989, será levada aos cinemas. A adaptação terá como base duas biografias de Paul Kengor. A informação foi divulgada ontem no site da revista The Hollywood Reporter. O filme, cujo título provisório é Reagan e tem orçamento de US$ 30 milhões, estreará no fim de 2011. Mark Joseph, que obteve os direitos sobre os dois livros, será um dos produtores do filme, que terá roteiro de Jonas McCord. Entre os produtores também está Ralph Winter, que trabalhou em X-Men, Quarteto Fantástico e a mais recente versão de Planeta dos Macacos, filmada por Tim Burton em 2001. / EFE