Vida de Norma Bengell será tema de livro e filmes

"Norma - As Coisas Que Vivi", livro de memórias que prepara há décadas, deve ser lançado em novembro. "Tudo por Amor", filme sobre sua trajetória, já tem roteiro pronto. Falta ainda dinheiro. Norma pensa em Alinne Moraes para interpretá-la. Ela também será o tema de um documentário do amigo Silvio Tendler.

Na semana passada, Tendler foi um dos entrevistadores que, por três horas, instigaram a atriz a lembrar as passagens felizes e turbulentas da carreira iniciada como vedete em 1954, e que aparentemente terminou com a participação no humorístico da Globo "Toma Lá, Dá Cá", em 2009 - ela tem limitações físicas por conta de duas quedas que sofreu, que a puseram numa cadeira de rodas (teve estreitamento de quadril e foi operada).

Norma gravou seu depoimento para a posteridade no Museu da Imagem e do Som, no Rio, dando um testemunho franco sobre o que viveu. Se a memória falhava, a atriz tinha a seu lado, na mesa coordenada pela vice-presidente do MIS, Rachel Valença, amigos antigos: além de Tendler, as produtoras Rose La Creta e Christina Caneca e a atriz Anna Maria Nascimento e Silva. Christina organiza seu acervo pessoal (filmes, fotos, revistas, cartas), que está sendo doado para a Cinemateca Brasileira.

Com humor, Norma falou dos primeiros filmes ("Chamavam de chanchadas, hoje dizem que são clássicos"); do nu frontal inaugural do cinema brasileiro, em "Os Cafajestes" (1962), de Ruy Guerra, que escandalizou a sociedade conservadora ("Em Minas Gerais disseram que eu seria banida a pauladas"); dos problemas que teve com o filme "O Guarani", que dirigiu em 1996. "Valeu esse sacrifício de vir aqui, de cadeira de rodas. Minha vida foi muito bonita, e ainda é", disse, ao terminar, sem disfarçar o tom melancólico e os olhos cheios d?água. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.