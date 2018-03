VIDA DE JAMES BROWN VIRA FILME O aguardado filme sobre a vida de James Brown entrará em produção este ano. A notícia foi divulgada pelo produtor Brian Grazer, que disse ter finalmente chegado a um acordo com o espólio do cantor, após anos de negociações. Em entrevista à Rolling Stone, Grazer disse ter chamado Mick Jagger para coproduzir o filme. Produtor de Apollo 13, Uma Mente Brilhante, O Gângster e 8 Mile, Grazer trabalha no projeto há mais de dez anos. Tinha a permissão de Brown para fazer o filme, mas a produção empacou quando o ídolo do soul morreu, em 2006, e deixou toda sua fortuna -US$100 mi- para a caridade, provocando a ira dos herdeiros. /NYT