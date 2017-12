Vida Alves lança livro sobre a TV nos idos do primeiro beijo hétero Houve um tempo em que a telenovela nem era diária e beijo na boca entre homem e mulher na TV era notícia relevante. Vida Alves, a eterna protagonista do primeiro beijo da TV brasileira, presidente da Pró-TV e incentivadora maior de um museu para o veículo, conta essa e outras histórias em um novo livro. Televisão Brasileira - O primeiro beijo e outras curiosidades inaugura o selo da Coleção Pró-TV, em parceria com a In House. O lançamento será no dia 28, no restaurante Gigetto, hoje instalado no Bexiga, reduto da classe artística desde os tempos em que a TV Excelsior tinha suas instalações no Teatro Cultura Artística.