Vida a serviço da ficção

Em sua obra, Caio Fernando Abreu esteve sempre devassado. Expôs os dilemas ingênuos da juventude em livros como Limite Branco, que escreveu aos 18 anos. Trouxe à tona todo o seu lado escuro e sombrio, o temor da solidão e da morte, em obras como Morangos Mofados e Os Dragões Não Conhecem o Paraíso - por muitos considerado seu melhor livro. Sempre que não pôde sobreviver apenas de sua ficção, o autor incursionou pelo jornalismo. Nascido em Santiago, Rio Grande do Sul, em 1948, mudou-se para São Paulo nos 1960. Aqui, escreveu em revistas como Veja e Manchete. Em 1973, partiu para a Europa, onde lavou pratos, trabalhou como modelo fotográfico e faxineiro. Por lá, conta que viveu seu maior dilema: "Ou parto para Índia ou me torno escritor". Por sorte, sabemos, ficou com a segunda opção.