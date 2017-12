Victoria´s Secret atende pedidos de ambientalistas Ambientalistas cantaram vitória na quarta-feira, quando a editora do catálogo da grife Victoria´s Secret concordou em não usar papel originário de uma área do oeste do Canadá habitada pelo rebanho de caribus, animais ameaçados de extinção. A varejista americana Limited Brands também concordou em aumentar a quantidade de papel reciclado em todos os catálogos e elevar os critérios ambientais que exige do papel que compra, produzido a partir de madeira das florestas boreais que se estendem pelo norte do Canadá. A Victoria´s Secret foi alvo de uma campanha de relações públicas que durou dois anos, movida por grupos ambientalistas que diziam que o uso intensivo de papel feito com fibra de madeira virgem está destruindo um ecossistema necessário para desacelerar o aquecimento do planeta. A Victoria´s Secret distribui mais de 360 milhões de catálogos por ano para divulgar seus produtos de lingerie. Os grupos ambientalistas, que haviam apelidado a campanha de "Victoria´s Dirty Secret" (O Segredo Sujo de Victoria), repudiam especialmente a atividade de extração de madeira nos contrafortes das Montanhas Rochosas na província de Alberta, Canadá, que é o habitat natural do caribu. Os caribus canadenses, semelhantes às renas européias, somam cerca de 184 mil animais, e o governo federal os considera em risco de extinção. Os rebanhos individuais precisam de 9 mil quilômetros quadrados, em média, para poder sobreviver. A Limited Brands concordou ainda em não comprar produtos da empresa canadense de madeira, celulose e papel West Fraser Timber Company, que possui operações grandes de extração de madeira nos contrafortes de Alberta. Ambientalistas dizem que a floresta boreal, ou do norte, desempenha papel crítico na saúde ambiental do planeta, na medida em que é um dos maiores sumidouros globais de carbono, que pode ser liberado novamente na atmosfera por atividades de extração de madeira, mineração e produção de energia.