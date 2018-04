Victoria: 'Graças a Deus, Beckham nem sempre é perfeito'

A ex-Spice Girl Victoria, de 36 anos, é capa da Vogue britânica de fevereiro. A esposa do jogador de futebol David Backham diz, em entrevista à publicação, que apesar do estilo metrossexual do marido, ele tem momentos em que não se preocupa tanto assim com a aparência.

"Outro dia pela manhã, olhei para David, logo após ter acordado, e notei que ele tinha uma aparência péssima. Graças a Deus, porque é um homem que sempre pareceu tão perfeito", disse Victoria, casada com Backham desde 1999.

Ainda em entrevista à edição britânica de Vogue, Victoria revelou que finalmente desistiu do sonho de engravidar de uma menina. O casal tem três filhos: Brooklyn Joseph, de 11 anos; Romeo James, de 8; e o caçula Cruz David, que completa 6 anos em 20 de fevereiro.