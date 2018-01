Victoria e David Beckham fecham acordo com jornal O casal David e Victoria Beckham chegou hoje a um acordo com o tablóide britânico News Of The World, que publicou um artigo afirmando que os dois tentavam projetar uma imagem de "casamento bem sucedido" que não correspondia à realidade. No artigo, publicado em setembro de 2004, o jornal afirmava que Victoria, ex-Spice Girl, e Beckham, jogador do Real Madrid e da seleção da Inglaterra, tentavam apresentar "cínica e hipocritamente" uma imagem falsa ao público. A porta-voz do casal, Jo Milloy, informou em comunicado divulgado aos meios de imprensa britânicos que "os procedimentos legais por difamação de David e Victoria Beckham contra o News Of The World foram resolvidos de forma confidencial". Jo Milloy acrescentou que não foram fornecidos mais dados sobre esse assunto. O casal processou o News Of The World e o caso seria analisado pelo Tribunal Superior de Londres em dezembro passado, mas o processo foi adiado até o fim da Copa da Alemanha, que acontece em junho - Beckham é o capitão da seleção inglesa.