Victoria Beckham veta marido em show das Spice Girls

Victoria Beckham vetou a presença do marido, o jogador de futebol David Beckham, no show de estréia da turnê que vai reunir as Spice Girls. "Em um minuto ela fala que me quer lá. Na seqüência, diz 'não venha ao show porque estaremos todas muito nervosas'. Acho que verei a performance só alguns dias depois", contou David ao The Sun. A estréia acontece no domingo, dia 2, em Vancouver, no Canadá. As informações são do Jornal da Tarde