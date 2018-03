Victoria Beckham será jurada do programa American Idol

A cantora inglesa e ex-Spice Girl Victoria Beckham será jurada do programa de televisão American Idol, reality show que tenta descobrir novos talentos nos Estados Unidos, informou nesta quinta-feira, 6, a revista americana especializada em celebridades People.

Victoria atuará como jurada convidada na atração da Fox, ao lado de Simon Cowell, Randy Jackson e Kara DioGuardi, que recentemente foi anunciada como a substituta de Paula Abdul, jurada do programa por oito anos.

A mulher do jogador David Beckham, do Los Angeles Galaxy, no entanto, anunciou que continuará dando prioridade à supervisão de sua linha de moda.