Victoria Beckham leiloa roupas para ajudar africanas com HIV

LONDRES (Thomson Reuters Foundation) - A estilista e ex-cantora britânica Victoria Beckham irá doar 600 peças de vestuário, incluindo vários vestidos de gala, para obter dinheiro e atenção para as mães que vivem com o vírus HIV na África subsaariana.

O inesquecível vestido Dolce & Gabbana branco usado por ela no MTV Video Music Awards de 2003 é um dos itens a serem leiloados em auxílio à instituição de caridade mothers2mothers (m2m, ou de mãe para mãe), que trabalha para evitar a transmissão do HIV de mães para filhos em nove países, entre eles África do Sul, Suazilândia e Quênia.

Outras peças são dos tempos de Victoria com o grupo pop Spice Girls, de desfiles de moda, festas e aparições no tapete vermelho com seu marido e ex-capitão da seleção inglesa de futebol, David Beckham.

O dinheiro angariado no leilão dos vestidos, chapéus, sapatos, bolsas, jóias e roupas de época será "transformador" para a organização, que treina e emprega mães portadoras de HIV como mentoras de mulheres na mesma situação em suas comunidades, disse Mitch Besser, fundador da m2m.

"Depois de passar alguns poucos dias com estas mulheres admiráveis e saber mais sobre a instituição com Mitch e sua encantadora esposa, (a cantora) Annie Lennox, quis fazer todo o possível", declarou Victoria em um comunicado.

"Foi uma experiência que mudou a minha vida."

A África subsaariana é a região mais afetada pelo vírus, com 25,7 milhões de soropositivos em 2013.