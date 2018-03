Victoria Beckham fala sobre amizade com Cruise e Katie

Victoria Beckham, cantora e mulher do jogador inglês David Beckham, disse que não conversa sobre a doutrina da Cientologia com o ator Tom Cruise e a mulher do astro, a atriz Katie Holmes. Em declarações ao programa The Today Show, que vai ao ar pela NBC, Victoria disse que o casal de atores é "maravilhoso" e ajudou muito em sua mudança para Los Angeles. Ao ser questionada pelo jornalista Matt Lauer se a Cientologia é tema de algumas conversas, a mulher de Beckham dá como resposta um categórico "não". "Eles têm a vida deles, e nós, a nossa. São uma família maravilhosa", disse a integrante do grupo Spice Girls. Durante a entrevista, Victoria diz ainda que Katie Holmes a ajudou muito com a mudança para Los Angeles, onde David Beckham jogará pelo LA Galaxy a partir da próxima temporada. "Ela é uma garota forte, doce e preciosa. Ajudou-me muito com a mudança. É uma garota autenticamente boa", afirma Victoria. Na próxima sexta-feira, o LA Galaxy deve apresentar formalmente em uma entrevista coletiva o jogador David Beckham. As Spice Girls - Geri Halliwell (Ginger), Melanie Chrisholm (Sporty), Melanie Brown (Scary), Emma Burton (Baby) e Victoria Beckham (Posh) - banda que levou o "girl power" ao cenário musical britânico, anunciaram no dia 28 de junho que vão se reunir para uma série de seis shows ao redor do mundo. A temporada começa no dia 7 de dezembro em Los Angeles e termina em 24 de janeiro de 2008, em Buenos Aires.