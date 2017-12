Victoria Beckham é eleita mulher e empresária do ano

A ex-Spice Girl Victoria Beckham foi eleita na terça-feira, 5, em Londres, a Mulher do Ano e a Empresária do Ano, em ranking promovido pela revista britânica Glamour. A publicação afirmou que a mulher do jogador inglês David Beckham, do Real Madrid, é um "exemplo de como conseguir tudo na vida". Após participar da cerimônia de entrega dos prêmios de cinema da emissora MTV em Los Angeles, nos Estados Unidos, Victoria foi para Londres com a expectativa de ganhar apenas um prêmio, mas acabou obtendo duas estatuetas. "Nos últimos dez anos, Victoria Beckham foi um modelo de fascinação. Ela vem se reinventando ao deixar de ser uma estrela pop e ao se transformar em devota esposa e mãe, assim como uma estilista de sucesso e magnata dos negócios", declarou Jo Elvin, diretora da Glamour. Atividades de Victoria Elvin disse que a ex-Posh Spice é "um exemplo de mulher moderna, que faz malabarismos para unir sua bem-sucedida vida profissional e a familiar, além de ser um modelo de como atingir seus objetivos pessoais". A revista cita entre as ocupações de Victoria seus negócios como estilista de jeans, óculos escuros, perfumes, bolsas e jóias, assim como sua preocupação com a mudança da família para a nova casa, em um luxuoso bairro de Los Angeles, onde o meia da seleção inglesa jogará na próxima temporada. "Os leitores da Glamour são grandes fãs de seu estilo e conquistas e, com sua mudança para os EUA - um novo capítulo escrito na vida de Victoria Beckham -, não se podia tê-la dado melhor homenagem do que nomeá-la Mulher do Ano. Inclusive, me atreveria a dizer que da década", declarou Elvin. Atrizes Em entrevista concedida por Vitória à Glamour, que será publicada na edição de junho, a esposa do jogador confessa que não precisa da fama, apesar de reconhecer que ela lhe possibilitou fazer o que realmente gosta. "Perfumes, óculos escuros, jeans. Gosto de tudo. E pela primeira vez encontrei algo em que sou realmente boa. Também tenho o apoio de David", disse a ex-Spice Girl. Entre as agraciadas pela revista Glamour se encontra, além disso, a atriz Teri Hatcher de Desperate Housewives, que interpreta a personagem Susan Mayer na popular série da TV americana, que recebeu o prêmio Escritora do Ano por seu livro de auto-ajuda e parcialmente biográfico Burnt Toast. Já a britânica Helen Mirren, vencedora do Oscar de melhor atriz por sua interpretação como Elizabeth II no filme A Rainha, obteve a estatueta Contribuição Destacada na quarta edição do prêmio.