Victoria Beckham é condecorada pelo príncipe William

A estilista britânica Victoria Beckham recebeu nesta quarta-feira, 19, das mãos do príncipe William, neto da rainha Elizabeth II, a distinção Ordem do Império Britânico (OBE) em um evento no Palácio de Buckingham, em Londres.

Casada com o ex-jogador de futebol David Beckham, ela foi condecorada na residência oficial da família real britânica por sua carreira de 17 anos na indústria da moda, onde se tornou um dos nomes mais respeitados.

Victoria Beckham, que foi à cerimônia acompanhada do marido e dos pais, disse estar "orgulhosa de ser britânica" e que receber tal homenagem tinha sido "um autêntico prazer e uma honra".

"Se você sonhar grande e trabalhar duro você pode realizar grandes coisas", afirmou aos meios de comunicação locais.

Aos 43 anos, a ex-Spice Girl também fez questão de agradecer a base que teve de sua família.

"Sem o amor e o apoio deles nada disso seria possível", ressaltou.

Na mesma cerimônia, a atleta olímpica Jessica Ennis-Hill foi nomeada Dama do Império britânico e o ator Mark Rylance foi nomeado cavaleiro por seus serviços ao teatro.