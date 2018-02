Victoria Beckham é a nova guru da moda na China Os chineses interessados em moda estão prestes a conhecer uma nova referência --Victoria Beckham, a descolada esposa do jogador de futebol inglês David Beckham. A editora Penguin China anunciou nesta terça-feira a compra dos direitos em idioma chinês do guia de estilo escrito por Beckham, a "Posh" da banda britânica Spice Girls, hoje de volta à ativa. Ela também é dona de uma grife, a dVb Style. Jo Lusby, gerente-geral da Penguin China, disse que "That Extra Half an Inch" --"aquela meia polegada a mais", referência à paixão de Victoria por saltos altos-- deve ser lançado ainda neste ano na China. A editora britânica Penguin já vendeu os direitos do livro para Estados Unidos, Holanda, Portugal, Japão, Lituânia e Rússia. "''That Extra Half an Inch'' vai acrescentar algo muito novo aos guias de estilo e moda atualmente disponíveis na China", disse Lusby em nota. Desde que foi lançado na versão em capa-dura, em outubro de 2006, o livro vendeu 400 mil exemplares na Grã-Bretanha. O casal Beckham está desde julho morando em Los Angeles, onde o meia atua. A ex-estrela pop, agora mãe de três filhos, já estreou como atriz em horário nobre na TV dos EUA e deve fazer o papel de si mesma nos próximos meses num episódio da versão local da novela "Betty, a Feia". Mas os Beckham não viraram as mega-celebridades que estavam acostumados a ser na Europa. Um reality show sobre ela foi fracasso de público e crítica, e David tem ficando afastado dos gramados devido a uma série de contusões.