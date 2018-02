Victoria Beckham diz a Larry King que não está grávida

Victoria Beckham, mulher do jogador David Beckham, afirmou que não está grávida, mas admitiu que gostaria de ter uma menina. A revelação foi feita durante entrevista ao programa "Larry King", da rede de televisão americana CNN. "Devo admitir que eu gostaria de ter uma menina. Mas não por enquanto", disse Beckham, que já tem três meninos. Ela acrescentou que divide os trabalhos de criação dos filhos com seu marido. As crianças "já estão demonstrando interesse pelo futebol" e pedem a ela para ficar como goleira quando brincam. Durante a entrevista, Victoria Beckham também falou sobre o reencontro com as outras integrantes do grupo Spice Girls, que em meados da década de 90 vendeu mais de 60 milhões de álbuns. Victoria, quem aparecerá na capa da revista Elle em janeiro, disse que a reação positiva à reunião do grupo foi "arrasadora". A cantora também afirmou que o interesse que seu marido provoca entre as fãs não causa ciúme. "Não sou ciumenta. Eu respeito David. Estamos juntos há 10 anos e durante esse tempo sempre nos apoiamos. Eu estou muito orgulhosa dele, e além disso, ele é muito leal", acrescentou. Victoria também rejeitou sugestões da imprensa de que o jogador seja uma pessoa submissa a ela. "Não há nada disso. Somos muito iguais e nos complementamos. David não se deixaria ser conduzido", respondeu.