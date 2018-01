Victor Dzenk homenageia Copacabana Palace em desfile no Rio

O desfile da grife Victor Dzenk abriu a programação do Fashion Rio nesta terça-feira, 8, no Hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio de Janeiro. O hotel, ícone maior de glamour e sofisticação do Rio de Janeiro, além de palco foi o tema do desfile Inverno 2008 do estilista mineiro. A coleção passeou pelas décadas áureas do hotel e da cidade, começando pelos anos 20, quando foi fundado o "Copa", como é chamado carinhosamente pelos cariocas. Foram vistas influências dos bailes de carnaval, como pierrôs e colombinas em preto e branco e as melindrosas, em vestidos franjados. Também marcaram o desfile as peças com aplicações de plumas, bordados e penas de pavão. O desfile ainda trouxe looks com um toque de contemporaneidade marcado pelo rock n’ roll dos Rolling Stones que, nas areias em frente ao Copacabana Palace, fizeram show histórico, no ano passado. A banda, hóspede do hotel desde a década de 70, aparece nas roupas de couro e na boca (logo da banda) aplicada em vestidos, ternos e camisetas. As divas do "Copa", como Marlene Dietrich, Brigitte Bardot e Carmem Miranda, viraram estampas digitais. A apresentação de Dzenk pode ter batido um recorde: o de maior passarela do Fashion Rio. As modelos desfilaram por quase 50 metros, atravessando dois salões, o Cristal e o Gallery, em andares diferentes. Ali já funcionou o cassino do hotel. "Não sei se foi a maior passarela em que já desfilei, mas certamente foi uma longa caminhada", disse, divertida, a modelo Estefanie Medeiros, que se apresentaria ainda pela Colcci e Mara Mac. O desfile teve ainda um estreante, David Dassatti, que há três meses é mensageiro do Copa. "Soube ontem que ia participar do desfile. Só tivemos um ensaio. Na hora deu um friozinho na barriga", contou o rapaz, que empurrou um carrinho de bagagens, atrás de uma das modelos. O próximo desfile, marcado para as 16h no salão Ipanema, trará as criações das novas estilistas Giulia Borges e Luciana Galeão. (colaborou Clarissa Thomé) Foto: Marcos D'Paula/AE Foto: Marcos D'Paula/AE Foto: Marcos D'Paula/AE