Vice-presidente do SBT deixa emissora O mexicano Eugenio Lopez Negrete, que nos últimos dois anos vinha atuando como consultor do SBT, mas na prática tinha funções de vice-presidente, deixou a empresa hoje. Em comunicado, o SBT informou o fim do contrato entre a Mercury Development, de Lopez, e a rede de Silvio Santos. Segundo a nota, a empresa de Lopez negocia com o SBT a possibilidade de representar os interesses do Grupo Silvio Santos fora do País.