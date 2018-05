Vibrações no circuito paralelo

ENVIADA ESPECIAL

VENEZA

O interior da igreja de San Giorgio Maggiore, numa pequena ilha que se vê desde a praça da basílica de San Marco, em Veneza, foi o local que o pintor Jacopo Tintoretto usou para criar seu quadro monumental A Última Ceia (1592-1594). Hoje a tela está deslocada e bela numa exposição contemporânea, na 54.ª Bienal de Veneza, e, numa coincidência ao reverso, agora, também, um artista atual, o anglo-indiano Anish Kapoor, revisita a basílica de San Giorgio Maggiore, onde apresenta Ascensão, site specific que criou em 2003.

Idas, voltas, simultaneidades, citações são comuns em todas as épocas na arte. Mas é curioso ver que a Ascensão de Kapoor prescinde de localidade. Quando exibida em São Paulo, em 2007, a obra feita apenas de fumaça brotando do chão, em vórtice, para subir em direção aos céus (ou ao teto), foi montada em uma construção minimalista, uma caixa preta, abrigada no Vale do Anhangabaú. Agora, essa instalação de Kapoor, que não é nova, se torna um dos destaques das mostras paralelas à 54.ª Bienal de Veneza, intitulada ILLUMINations.

Além de Kapoor, uma brasileira, a mineira Cinthia Marcelle, destaca-se na programação de eventos paralelos à Bienal. Ela vive um momento intenso em sua carreira, já que, em dezembro, ganhou o primeiro lugar do Prêmio Future Generation Art, da Fundação Victor Pinchuk, da Ucrânia, levando US$ 100 mil (do total, 40% destinado para que crie um novo projeto), e, no ano passado, participou da 29.ª Bienal de São Paulo. "Mas minha vida não mudou muito, produzo há 10 anos", diz Cinthia, de 36 anos, que já tem para 2011 programadas uma individual em Kiev (na Fundação Pinchuk); uma coletiva em Estocolmo, com curadoria de Jochen Volz e Daniela Castro; participação no Videobrasil, em setembro; e uma individual em sua galeria em Paris, a Bendana Pinel.

Representada no Brasil pela Galeria Vermelho, Cinthia Marcelle é agora a primeira artista da mostra Future Generation Art Prize@Venice, que fica em cartaz até 7 de agosto no Palazzo Papadopoli de Veneza. Criadora no ramo conceitual da arte, interessada em "sistemas, circuitos e busca pela síntese", como diz, ela exibe os vídeos Fonte, Volver e Cruzada, que formam trilogia sobre "origem, tempo e linguagem", afirma a artista. A mostra também traz obras de Nicolae Mircea, Artem Volokytin e de finalistas da premiação, como o mexicano Hector Zamorra, que vive no Brasil, o sueco Runo Lagomarsino e o cubano Wilfredo Prieto.

Além de Cinthia Marcelle, apenas a brasileira Rivane Neuenschwander está numa mostra paralela à 54.ª Bienal. Ela participa da coletiva TRA, no Palazzo Fortuny, ao lado de nomes como Doris Salcedo e Antony Gormley.

Leões. O Pavilhão da Alemanha, que apresenta a instalação Igreja do Medo, do artista e diretor de teatro alemão Christoph Schlingensief - que morreu no ano passado, vítima de câncer -, ganhou, no sábado, o Leão de Ouro de melhor participação nacional na 54.ª Bienal de Veneza. O júri desta edição da Biennale ainda concedeu a Christian Marclay o prêmio de melhor artista da mostra ILLUMINations e menção honrosa ao pavilhão da Lituânia e à artista sueca Klara Lidén. Já o Leão de Ouro por trajetória, que havia sido anunciado antes, foi entregue ao austríaco Franz West e à norte-americana Sturtevant.

A exposição principal da Biennale, com curadoria da suíça Bice Curiger, foi um balde de água fria - principalmente, seu segmento abrigado no Arsenale da cidade. A parte de ILLUMINations, que está no Pavilhão La Biennale, nos Giardini, tem alguns trabalhos de mais destaque, como a própria integração de três telas do mestre Tintoretto e a instalação fria dos suíços Peter Fischli e David Weiss, Spazio Numero 13 (feita de tubos e lápides de argila crua e da projeção de um astro celeste). E há também pombos empalhados, a obra Turistas, do italiano Maurizio Cattelan.

A falta de vibração de ILLUMINations fez com que os pavilhões das representações nacionais se tornassem o melhor da edição. Deles, o grande destaque foi o da Grã-Bretanha, com I, Impostor, de Mike Nelson. E dá ainda para destacar uma surpresa, o pavilhão da Grécia, em que a artista Diohandi criou ambiente apenas com água (elemento fundamental e símbolo de Veneza) e luz.

ENQUANTO ISSO...

Apelo

O desaparecimento, em abril, e depois a informação da prisão do artista chinês Ai Weiwei pelo governo chinês provocou manifestação em Veneza. Além de o diretor da Biennale, Paolo Baratta, ter dito que pediu "notícias" de Ai Weiwei à China, o Kunsthaus Bregenz, da Áustria, entregou bolsas vermelhas com a inscrição "Free Ai Weiwei" para os visitantes da Bienal, pedindo que participassem de abaixo-assinado. Também no Grande Canal de Veneza havia um letreiro que dizia "Bye bye Ai Weiwei".

Bandeira

Em uma 54ª Bienal esvaziada de brasileiros, o cineasta Neville d"Almeida, que representou o Brasil em mostra do pavilhão Latino-Americano sob curadoria de Alfons Hug, andou, na última sexta-feira, com uma bandeira brasileira pelos Giardini de Veneza, chamando a atenção do público em uma espécie de performance.

Bolo

Afinal, não ocorreu a mostra Commercial Break no Grande Canal de Veneza, que o curador Neville Wakefield havia anunciado ao Estado. Um barco projetaria vídeos de 90 artistas na cidade, entre eles, brasileiros. O problema foi justamente arrumar um barco para o projeto.