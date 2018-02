Viagens ao imaginário

No caso de Neuman, O Viajante do Século (Alfaguara), o escritor ficou à deriva no epílogo da história de um viajante do século 19 que chega a um povoado alemão fictício e vive o drama real de todo nômade que se apega às cidades visitadas, o de ficar ou seguir caminho. No caso do americano Michael Sledge, esse fracasso diante de sua "criatura", a poeta também americana Elizabeth Bishop (1911-1979), começa pelo título de seu romance, A Arte de Perder, inspirado num dos seus poemas.

Bishop está sendo redescoberta pelos acadêmicos americanos, particularmente sua temporada brasileira (ela chegou a Santos em 1951 e viveu em cidades do Estado do Rio e em Ouro Preto com a companheira Lota de Macedo Soares, de 1956 a 1970, quando a paisagista se matou).

No centenário de nascimento da poeta, A Arte de Perder serve como guia não da carreira literária da poeta, mas como um diário íntimo escrito por Sledge com base em documentos como as cartas pessoais de Bishop, premiada com o Pulitzer em 1956.

A conversa entre Neuman e Sledge começou com a leitura do primeiro poema escrito por Bishop quando desembarcou em Santos e teve uma péssima impressão da cidade e do Brasil, país que depois descobriria ao lado da companheira, paisagista de Carlos Lacerda. Sledge reinterpretou esse poema depois, imaginando como teria sido o primeiro dia da poeta no Rio, encantada com uma jovem que desfilava na praia e com as frutas exóticas de uma casa de sucos.

Neuman leu fragmento de seu romance O Viajante do Século, em que o viajante Hans descobre, fascinado, os pequenos defeitos no corpo da amante Sophie nessa releitura original do ciclo Winterreise de canções de Schubert, mesclado com acontecimentos reais de uma Europa em processo de mudança no século 19.

Neuman revelou que se identificava com Hans na paixão pelo desconhecido, sendo ele um argentino que mora na Espanha e resolve escrever sobre um viajante que, numa noite de inverno, descobre que começa a criar raízes na cidade alemã sem conseguir cruzar a fronteira. Para ele, todo autor "tem a obrigação de se transformar em seus personagens para conseguir entendê-los". Essa simbiose, segundo Sledge, aconteceu igualmente com ele. Homossexual, o escritor teve de imaginar como seria a relação entre duas mulheres para descrever o ato físico amoroso que prendia Bishop à amante Lota. O escritor admitiu que relutou em expor de forma tão explícita o relacionamento da poeta cuja privacidade era um de seus mais preciosos bens. Seu colega Neuman veio em seu socorro. "Mas todo romance é uma invasão da privacidade", disse.

Sledge, por outro lado, revelou que jamais lhe passou pela cabeça emular o estilo poético de Bishop em sua prosa. "Iria fracassar inevitavelmente."