Viagem vertical

Dirda, ganhador do Pulitzer por suas resenhas no Washington Post, diz que entende o senso comum que diz que os clássicos são chatos ou difíceis, mas não concorda com ele. "As grandes obras nos falam de sentimentos reais, de nossa própria confusão e de nossos devaneios." O que seu livro faz é tentar trazer autores de Lao Tsé e Homero a Italo Calvino e James Agee até o leitor atual, com textos de 3 ou 4 páginas no máximo. É o oposto de ver a leitura como verniz ou obrigação: Dirda põe ênfase na admiração que sente pela inteligência e engenhosidade dessas criações, por sua capacidade de falar com pessoas de outros tempos e lugares. Sabe que o prazer de ler esses livros é diferente de vestir uma bela roupa ou comer num bom restaurante, mas sabe também que sem cultura não há elegância que resista à primeira conversa.

Quando escreve sobre Eça de Queirós, por exemplo, nota que todas as páginas de um livro como O Crime do Padre Amaro são "divertidas e maliciosas", como quando Amaro roça joelho em Amélia enquanto diz que o bom vinho "concorre para a dignidade do santo sacrifício". É o único momento em que cita de passagem um escritor brasileiro - Machado de Assis, claro. Aliás, Eça é o único nome de língua portuguesa incluído no livro. Mas Dirda é o primeiro a lembrar vários outros excluídos, como Borges, porque não dá para colocar todos num primeiro livro. Além de suas observações, ele tem o mérito de em alguns casos lembrar partes menos lembradas das obras de grandes escritores, como a não-ficção de Henry James, como seus livros de viagem e seus ensaios literários. O que importa é ir atrás do que Dirda indica. Dificuldades vão aparecer aqui e ali e é preciso insistir e se apoiar em bons críticos. Mas o prazer recompensa.

***

As bancas de jornais, por sinal, estão cheias dos livros sugeridos por Dirda, ao lado de best-sellers de autoajuda, etiqueta, negócios, vampiros e seitas. A Abril acaba de relançar uma coleção de clássicos a R$ 14,90, começando com Crime e Castigo, de Dostoievski, e seguindo por outros 29 títulos, sempre em boas traduções (as peças de Shakespeare por Barbara Heliodora, por exemplo). E com a vantagem de ter melhor qualidade de capa e papel.

***

Já um livro como 501Grandes Escritores, editado por Julian Patrick (Sextante), pode até servir como referência para nomes e datas, mas não tem a levada afetiva de Dirda e trata tudo quase com o mesmo peso, de acordo com critérios de renome e não de requinte. Entre os brasileiros, além do óbvio Machado, incluem Jorge Amado e Paulo Coelho. A versão local traz uma lista de 24 outros, como Euclides, Rosa, Drummond, Graciliano, Cabral e Lima, mas não Pompéia, Nabuco, Augusto dos Anjos... O único do século 19 é Machado. Brasileiros decididamente acham que o passado é um tédio.

***

Emprestei o título de um dos livros do espanhol Enrique Vila-Matas, autor também de O Mal de Montano. Seu mais recente livro no Brasil é Doutor Pasavento (Cosac Naify), muito mais para um ensaio romanceado do que para uma ficção ensaística. É a história de um escritor em busca do desaparecimento, que cita diversos outros - quase um a cada página - e tem especial obsessão por Robert Walser, um desses clássicos que o mercado editorial brasileiro ainda maltrata. (Não há um único livro dele disponível no Brasil no momento, mas há o de Vila-Matas sobre ele.) Transcreve alguns dos minicontos e aforismos do escritor suíço, de seus ensaios breves, de seu mergulho no silêncio e na loucura até a morte sobre um monte de neve. E é nesses momentos que seu livro atrai, não pela trama narrativa.

Vila-Matas lembra outros reclusos como Kafka, Salinger e Pynchon, para quem a fama era ônus, não bônus. Isso sempre precisa ser visto de maneira desconfiada. Rubem Fonseca, por exemplo, é um dos "desaparecidos" da literatura brasileira, e está sempre aí, apadrinhando jovens escritoras, sem argumentar nenhum critério técnico. Mas o que importa não é o estilo de vida escolhido pelo autor, mas o estilo da obra. São poucos, em qualquer época, os livros capazes de nos levar a uma viagem vertical, muito abaixo da superfície dos costumes. Talvez ressurjam quando as pessoas descobrirem que seu prazer vai além de consumos e ideologias.

Cadernos do cinema. Vi no avião o filme que deu Oscar para a limitada Sandra Bullock, Um Sonho Possível, de John Lee Hancock. Ela é uma decoradora de jeito ao mesmo tempo durão e bondoso e pega para criar um garoto negro muito alto e forte, "Big Mike", o que provoca críticas dos caipiras republicanos ("rednecks"), preconceituosos como só eles. Michael vai muito mal na escola e tem QI baixo, mas é excepcional no "instinto de proteção" (esses americanos e sua obsessão de medir - como Thomas Pynchon ironizou brilhantemente em Mason & Dixon) e nos esportes. Passa a ser disputado por diversas universidades, mas precisa ter desempenho mínimo nas notas, porque lá as cotas não se sobrepõem ao mérito. Com ajuda de uma tutora democrata, adivinha o que acontece? Aqui e ali a mãe adotiva se autoquestiona, mas o filme navega firme até o paraíso terrestre.

Por falar em bobagens sentimentais, preciso voltar ao assunto de Avatar x Guerra ao Terror depois de ver que elas continuam. Há uma diferença essencial entre os dois filmes: enquanto o público juvenil de Avatar torce por Jake Sully, nenhum adulto que vê Guerra ao Terror torce por William James. E nem ele se debate com algum vilão na batalha final e redentora da humanidade...

De la musique. Francis Hime, 70 anos, e Edu Lobo, 67, continuam com seu dom melódico intacto. Quantos jovens não trocariam seu futuro por uma linha como a da canção Existe um Céu, do novo CD de Hime, O Tempo das Palavras? E em Tantas Marés (maré que também é tema de Hime), seu novo CD, lançado igualmente pela Biscoito Fino, Edu Lobo apresenta Coração Cigano, que ainda por cima tem letra de Paulo César Pinheiro. Para completar, há também o retorno de Os Cariocas, com Nossa Alma Canta (Guanabara), que tem arranjos surpreendentes para clássicos como Futuros Amantes, de Chico Buarque, e Rapaz de Bem, do recém-falecido Johnny Alf. "A melodia é um mistério", disse Lévi-Strauss. Um mistério que todos conhecem.

Por que não me ufano (1). A julgar pelas pesquisas, Dilma Rousseff e José Serra chegam à campanha oficial a partir de abril em empate técnico. Ela pode apostar em continuar o crescimento, pois ainda há muita gente que não sabe que é "a candidata do Lula", e ele vai precisar de uma campanha excelente para se diferenciar dela. Os serristas na imprensa desdenhavam o nome de Dilma porque nunca recebeu um voto na vida e porque transferência de popularidade tem limite, ainda mais quando a candidata não tem carisma e seu adversário tem um patamar alto nas intenções de voto. Agora estão sendo obrigados a entender que cabe a Serra mostrar por que o eleitorado não deve optar pela continuidade.

Além disso, ela é mulher e, depois de mais de três anos de exposição contínua como tocadora de obras do governo Lula, comunica alguma experiência e determinação. Logo, se Serra quiser falar das obras que fez, da estabilidade econômica ou de programas de assistência social, não vai ter muito retorno. Deve olhar para a frente, mas isso significa falar de educação, segurança e corrupção, itens em que seu governo também é bem vulnerável. A disputa será acirrada e, imagino, dependerá bastante da percepção que se terá das personalidades, mais que dos programas. Na ausência de carisma, otimismo e bom humor podem pesar muito.

Por que não me ufano (2). Por que a retaliação comercial aos EUA por causa do algodão precisa ser na taxação de seus produtos culturais? É porque, na frase educada de Marco Aurélio Garcia, são "esterco"? Ah, não, talvez seja porque eles não podem nos retaliar no setor...