Viagem no tempo e belo Almodóvar

15 H NA RECORD

(Back to the Future part III). EUA, 1990. Direção de Robert Zemeckis, com Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Thomas

F. Wilson, Lea Thompson.

Terceiro da série famosa que conta as aventuras de Marty McFly, a bordo de seu DuLorean envenenado. Recuando cada vez mais na viagem ao passado, o herói, interpretado por Michael J. Fox, chega ao Velho Oeste e participa de um movimentado western com seus antepassados. Grande diversão e, para quem curte o gênero, o prazer é ainda maior. Reprise, colorido, 118 min.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Era Uma Vez na China

22 H NA REDE BRASIL

(Once Upon a Time in China). China, 1991. Direção de Tsui Hark, com Jet

Li, Simon Yan, Jackie Cheung.

Jet Li lidera reação aos estrangeiros que querem dominar a China. A habilidade do astro nas artes marciais, o registro épico do diretor Tsui Hark. De novo, os admiradores de cinema de gênero vão encontrar maravilhas. Reprise, colorido, 99 min.

Amélia

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 2000. Direção de Ana Carolina Soares, com Marília Pêra, Béatrice Agenin, Camila Amado, Pedro Bismark, Alice Borges, Marcelia Cartaxo, Betty Gofman, Xuxa Lopes.

Três matutas do interior de Minas rumam para a Corte, no Rio, ao encontro da irmã, camareira da lendária Sarah Bernhardt, que vem se apresentar para o imperador dom Pedro II. O reverso de Como Era Gostoso o Meu Francês, de Nelson Pereira dos Santos, no auge do tropicalismo. Aqui, é a gringa - a estrangeira - quem canibaliza as nativas. A diretora Ana Carolina prossegue com sua psicanálise do Brasil. Reprise, colorido, 130 min.

A Morte e a Vida de Bobby Z

23H15 NA GLOBO

(The Death and Life of Bobby Z). EUA, 2007. Direção de John Herzfeld, com Paul Walker, Laurence Fishburne, Olivia Wilde, Jason Flemyng, Keith Carradine, Joaquim De Almeida.

Policial corrupto descobre que há um preso que é a cara de seu aliado traficante. E ele quer se favorecer disso para ajudar seu parceiro. Paul Walker luta pela vida e, se você acha que ele vai morrer na praia, é porque não entende nada de Hollywood. Reprise, colorido, 97 min.

Sem Reservas

23H30 NO SBT

(No Reservation). EUA, 2007. Direção de Scott Hicks, com Catherine Zeta-

Jones, Aaron Eckhart, Abigail Breslin.

Catherine Zeta-Jones faz chef que sente sua vida profissional ameaçada por auxiliar talentoso. Para complicar, sua irmã morre, ela tem de assumir a guarda da sobrinha e a menina imediatamente se dá bem com o 'inimigo'. Aaron Eckhart ficou conhecido interpretando os personagens misóginos do diretor e dramaturgo Neil LaBute. Foi vilão de Batman. É curioso vê-lo como herói romântico. Reprise, colorido, 100 min.

Do Outro Lado da Questão

0H45 NA BANDEIRANTES

(Scandal - On the Other Side). EUA, 1999. Direção de Fred Olen Ray, com Brad Bartram, Amber Newman, Nancy O'Brien, Michelle Hall, Brandy Davis.

Programa de TV especializa-se em escândalos de Hollywood. Seu apresentador descobre a bomba - o show mais popular do momento é sobre uma pretensa virgem que está tendo um affair com colega casado (e ambos dormem com metade da equipe). Safadeza, mas nem tanto. Reprise, colorido, 79 min.

Horizontes Mínimos

1 H NA CULTURA

Brasil, 2012. Direção de Marcos Pimentel.

Documentário em que pessoas comuns revelam seus sonhos e desejos. Pequenas histórias da vida cotidiana de diferentes personagens, que têm rotinas simples, anônimos que constroem suas histórias distantes dos tradicionais cartões-postais de uma cidade. Um ensaio sobre esferas privadas mínimas. Inédito, colorido, 52 min.

Sela de Prata

1H55 NA REDE BRASIL

(Sella d'Argento). Itália, 1978. Direção de Lucio Fulci, com Giuliano Gemma, Sven Valsecchi

Giuliano Gemma, um dos grandes astros de spaghetti westerns - com o pseudônimo de Montgomery Wood -, persegue o assassino dos pais, pistoleiro que identifica somente pela sela de prata. O diretor Fulci tentou de tudo antes de se encontrar no horror. O gosto mórbido e os detalhes repugnantes de seus zumbis lhe criaram uma reputação de cult. Reprise, colorido, 90 min.

Olho de Gato Perdido

3H15 NA TV BRASIL

Brasil, 2009. Direção de Vitor Graize.

Em 1975, equipe rodou o faroeste Olho de Gato numa cidade do interior do Espírito Santo. Mais de 30 anos depois, o diretor Graize investiga o que restou daquele projeto inacabado no imaginário dos que dele participaram. Reprise, colorido, 52 min.

TV Paga

Tudo Sobre Minha Mãe

20H05 NO TELECINE CULT

(Todo Sobre Mi Madre). Espanha, 1998. Direção de Pedro Almodóvar, com Cecilia Roth, Marisa Paredes, Penelope Cruz, Eloy Azorín.

Um dos grandes filmes de Almodóvar - o maior? Quando seu filho morre num acidente, mulher vai comunicar o fato ao pai do garoto, de quem é separada. Ele virou travesti e no caminho ela encontra freira grávida, uma estrela de teatro e cinema. Parece bizarro. É transcendente (como experiência humana e estética). Reprise, colorido, 101 min.