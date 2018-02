Viagem ao centro da cidade

A imagem do Edifício Copan (ao lado), no centro de São Paulo, tem uma longa história na carreira do fotógrafo paulistano Fausto Chermont, de 50 anos, que lança hoje, das 11h às 15 h, na Caixa Cultural São Paulo (Praça da Sé, 111), o livro São Paulo Século XXI, que reúne as fotos de sua exposição no local, aberta para o púbico até dia 17. Chermont tem obsessão pelo prédio de Niemeyer, um dos postais mais divulgados de São Paulo, mas sempre visto de forma fragmentada. Ele queria uma imagem integral, mas o projeto urbanístico do entorno do prédio, alterado, dificulta essa percepção do edifício de quase qualquer ponto ao nível da rua. O jeito foi subir com sua câmera Fuji até o Terraço Itália, outro postal da metrópole, e buscar o ângulo certo, o que exigiu cinco sessões de fotos.

Chermont, que fotografa desde os 13 anos, é um nome conhecido entre ambientalistas. Ele trabalha regularmente em projetos de expedições esportivas e ecológicas, tendo coordenado, de 1987 a 1991, a documentação de foto e vídeo do projeto Invernagem Polar, de Amir Klink, na Península Antarctica. Também curador, já organizou exposições de grandes nomes das artes visuais, como o concretista Geraldo de Barros (1998, no Museu da Imagem e do Som). Toda essa experiência ele transportou para São Paulo Século XXI, trabalho de documentação do centro de São Paulo onde o fotógrafo viveu grande parte de sua vida, sendo a imagem mais antiga a do Banco Banespa, captada em 1999 com uma Hasselblad. As fotos dessa época registram outros prédios clássicos - e de forma clássica - como o Martinelli, o Edifício Itália e a Estação Júlio Prestes, onde funciona a Sala São Paulo. São imagens que, a exemplo do Copan, mostram a arquitetura desses edifícios de forma íntegra, sem artifícios, que devem funcionar neste século como referências históricas de uma zona em transformação (a do centro de uma cidade com 18 milhões de habitantes e que agora deve mudar com a retomada do Projeto Luz). Quase sempre, Chermont prefere percorrer o centro histórico da cidade de madrugada e em feriados para ter justamente o objeto de sua atenção no foco, sem a interferência de pessoas na paisagem.

São Paulo deserta parece um paradoxo, mas Chermont não criou nenhum cenário artificial, apenas buscou alternativas de enquadramento para lugares icônicos da cidade, como o Mosteiro de São Bento, cujo teto da igreja (foto ao lado), com seu órgão em destaque, é mostrado na foto maior desta página, captada com uma Olympus em 2009. É uma imagem única, pois a iluminação baixa, mantida assim para proteger as pinturas, dificultou - e muito - o trabalho do fotógrafo. Um ano antes, ele também trabalhou em precárias condições de luz para registrar uma de suas melhores séries, que explora a arquitetura neogótica dos corredores da Santa Casa na Vila Buarque.

O fato dessas fotos serem feitas de madrugada conferem às imagens uma aparência fantasmagórica, como nos filmes de David Lynch, em especial a série Azul Túnel (2005), em que Chermont usa uma Polaroid para desenvolver um monocromatismo pictórico na pista sob a Praça Roosevelt. O livro traz outros trabalhos feitos com câmeras convencionais ou customizadas para conseguir efeitos como os da série Torres (2005), que mostram algumas dessas construções em cores vivas.

O livro São Paulo Século XXI reúne textos do jornalista e escritor Roberto Pompeu de Toledo, da filósofa e historiadora Tereza Siza, do pesquisador e crítico de fotografia Rubens Fernandes Júnior e do historiador Nicolau Sevcenko, que conta, entre outras curiosidades, como a cidade criou "espaços malditos" como o sinistro Morro da Forca que, em 1775, abrigava um patíbulo construído pelo Marquês de Lavradio. Foi umas das poucas construções em São Paulo que valeu a pena demolir.