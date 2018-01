Viagem à 2.ª Guerra no filme 'Na Neblina' Festival de Cannes 2012 - o russo Sergei Loznitsa volta ao maior evento de cinema, após Minha Felicidade, de 2010, e apresenta Na Neblina. O novo filme do chefe de fila da nova geração do cinema russo prossegue com o questionamento moral do anterior, que se passava no pós-comunismo. Loznitsa projetava uma visão aterradora do país. Em Na Neblina, ele viaja à 2.ª Guerra, na qual se encontra, segundo acredita, o nó górdio decisivo para a compreensão da antiga URSS. O que ocorreu com a Federação durante a resistência ao nazismo teve um efeito extraordinário na mentalidade russa.