Via Funchal confirma show de Eagle Eye-Cherry em SP A casa Via Funchal confirmou a apresentação do sueco Eagle Eye-Cherry. O show está agendado para o dia 17 de janeiro de 2008 e os ingressos já estão à venda. As entradas variam de R$ 100 a R$ 200. Para os interessados nos ingressos de pista, é bom ficarem atentos, pois eles estão sendo vendidos em lotes. O primeiro já está sendo comercializado a R$ 100 e chegará ao valor de R$ 140 até o terceiro lote. Esta é a quarta vez que o músico sueco vem ao País. Eagle Eye esteve no Free Jazz em 1999, e em outras duas turnês (2003 e 2005). Nome consagrado do rock alternativo contemporâneo, ele é filho do trompetista de jazz Don Cherry e irmão da cantora Neneh Cherry. Eagle Eye nasceu em Estocolmo, na Suécia, em 1971. Começou a se envolver com música aos 14 anos, quando se mudou com a família para Nova York. Estudou teatro, foi baterista, passou pelos teclados até chegar a guitarrista e compositor. Eagle Eye lançou seu primeiro disco em 1997. "Desireless", o álbum de estréia, alçou rapidamente o sucesso graças aos singles "Save Tonight" e "Falling in Love Again", foi contratado pela Sony e chegou a marca de quatro milhões de CDs vendidos. Em 2000, lançou "Living in the Present Future", que trouxe os hits "Feels so Right" e "Long Way Around". Três anos depois trouxe ao mercado "Sub Rosa", o terceiro disco, com canções como "Dont Give Up" e "Skull Tattoo". No ano passado, Eagle-Eye Cherry levou às lojas seu quarto álbum, "Live And Kicking", que traz releituras dos grandes sucessos da carreira gravados ao vivo. E é nesta onda, com muitos sucessos e seu rock-balada, que Eagle Eye Cherry chega aos brasileiros. É para começar bem a temporada de shows de 2008. Eagle Eye-Cherry. Via Funchal, Rua Funchal, 65, São Paulo. Tel (11) 3188-4148. Dia 17 de janeiro de 2008, às 21h30. De R$ 100 a R$ 200.