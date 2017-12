– um homem pisar na Lua pela primeira vez...

– um presidente brasileiro se matar, um ser deposto e dois serem empessegados...

– um presidente dos Estados Unidos ser abatido a tiros...

– um negro ser eleito presidente dos Estados Unidos e não ser abatido a tiros...

– a morte do telefone de discar e do disco de vinil, que ressuscitou...

– o aparecimento da caneta esferográfica...

– uma guerra mundial, que terminou com o lançamento de duas bombas atômicas e a morte de 200 mil civis...

– mulheres sendo presas na praia por vestirem muito pouco e mulheres sendo presas por se taparem demais...

– a ascensão e a queda do monoquíni...

– a ascensão e a queda do twist, do hully-gully e do chá-chá-chá...

– a queda de Benito Mussolini e Adolf Hitler...

– a queda do Muro de Berlim...

– a queda dos meus cabelos...

– Nelson Mandela e o fim do apartheid...

– Muhammad Ali...

– o Pelé jogar...

– as derrotas da seleção por 2 a 1 em 1950 e por 7 a 1 em 2014, e os anos gloriosos entre uma e outra...

– os Beatles...

– o 11 de Setembro de 2001...

– as sondas espaciais que mandam fotos de planetas distantes, como papparazzi siderais...

– o Fellini filmando...

– o Charlie Parker tocando...

– o aparecimento do computador...

– o aparecimento da internet...

– o aparecimento do celular...

– a Patrícia Pillar...

– a primeira aparição da Ingrid Bergman em Por Quem os Sinos Dobram e a da Rita Hayworth em Gilda...

– o Internacional ser campeão brasileiro em 75, 76 e 79 (invicto) e campeão do mundo em 2006 com um gol do Gabiru (Gabigol!)...

– o implante de cabelo (funcionou com o Renan Calheiros, ué)...