Veteranos sugerem transformar prédio da MTV em museu A história dos acervos da TV brasileira não reserva grande expectativa de um final feliz. Há anos batalhando pela criação de um Museu da TV Brasileira, a atriz Vida Alves guarda, em sua casa, no bairro do Sumaré, uma boa parte do que a Pró-TV, associação de pioneiros presidida por ela, amealhou. No sábado, em celebração que comemorou os 63 anos da TV no Brasil - a se completarem amanhã, data em que a Tupi, em 1950, entrou no ar, - os mais de 700 profissionais ou ex-profissionais presentes passaram a encampar uma bandeira: transformar a sede da atual MTV, no Edifício Victor Civita, no futuro Museu da TV brasileira.