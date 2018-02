Veteranos do Saint Etienne mantêm a classe

WORDS AND MUSIC BY SAINT ETIENNE

Gravadora: Universal

Preço: US$ 15

REGULAR

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É notável a maneira com que os veteranos do Saint Etienne mantêm a forma pop 20 anos depois do início da banda. Em um momento de carreira em que outros profissionais do mesmo ramo de dance music chique e acessível, como Moby, por exemplo, perdem o brilho, Saint Etienne perpetua um diálogo com vertentes variadas de pop music e lança discos honestos, como este Words and Music by Saint Etienne. Honestidade é palavra-chave aqui. A banda parece estar ciente de como sua estética sofisticada (vocais sensuais, refrões flutuantes e outras heranças de Stevie Nicks) é coisa do passado. Mas, em vez de forçar uma atualização dessa estética, o grupo inglês trabalha tranquilo dentro de seus limites. Trata-se de uma banda formada por dois jornalistas musicais, Bob Stanley e Pete Wiggs. Portanto, o pensamento de onde a banda se situa estilisticamente em 2012 é, imagina-se, parte do processo criativo. Assim, o trio, que inclui também a cantora Sarah Cracknell concebeu esta viagem por soft rock, pop escandinavo, acid jazz e outras praias musicais sem abrir mão da própria sonoridade. Um ato respeitável, sendo que mesmo nos momentos notáveis, o disco parece também feito para tocar no saguão de um hotel descolado. / R.N.