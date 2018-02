Vestidos predominam no 3º dia de desfile no Fashion Rio Belos vestidos de festa desfilaram pela passarela ontem no terceiro dia da edição outono-inverno 2009 do Fashion Rio. Com uma coleção quase 100% estampada, o estilista mineiro Victor Dzenk homenageou Buenos Aires e sua expressão cultural máxima, o tango. As luzes da noite portenha foram transpostas para vestidos esvoaçantes, decotados no busto e nas costas, que lembravam trajes de dança; nos pés das modelos, sapatos próprios para bailar. O desfile teve ainda um toque de luxo: um show da banda Ultratango. Também com vestidos de festa, a Tessuti apostou no preto quase total. A marca mesclou referências como o estilista italiano Valentino e a feminilidade de bailarinas e rosas. Flores adornaram cinturas e costas, assim como laçarotes. Entre as peças, vestidos acinturados de vários comprimentos, sobre blusas segunda pele e acompanhados de luvas, casacos de golas estruturadas e blusas românticas. A top Isabeli Fontana abriu e fechou a apresentação. Em seu segundo desfile no Fashion Rio, a Filhas de Gaia trouxe vestidos justos, além de ombros que remetiam aos anos 80. As estilistas Marcela Calmon e Renata Salles vislumbraram seu outono-inverno por meio de vitrais de igrejas góticas. Entre muito preto e tons metalizados, teve lugar até para o amarelo fluorescente. A atriz e modelo Letícia Birkheuer abriu a passarela num tubinho branco. No fim, surgiu com um vestidão preto estruturado na saia. A Koolture, grife de Daniela Conolly, trouxe brilho, cores fechadas (predominaram preto, marrom, grafite e vinho) e saltos assustadoramente altos. Ela pensou em mulheres que a fascinam: de Maria Antonieta a Madonna. ?É uma coleção um pouco mais sofisticada, talvez porque eu esteja uma mulher mais madura.? A sofisticação surgiu em comprimentos maiores e calças de cintura mais alta. A Maria Bonita Extra, também bastante aplaudida, montou sua coleção ?rock realeza? com vestidos de mangas estruturadas, calças e bermudas leves em combinações de rosa, preto, cinza e vermelho discreto. O inverno da marca foi bem leve, sem casacos pesados e com cachecóis fininhos. Já a Cavendish viajou para Londres para criar seu outono-inverno 2009. Trouxe de lá o cinza, base da coleção. A veterana do Fashion Rio desfilou trenchcoats, coletes, calças de montaria, bermudas, vestidos longos e decotados e macacões. Desfilam hoje Printing, Marcella Virzi, Cláudia Simões, Cantão, Apoena e Graça Ottoni. A semana de moda carioca vai até sexta-feira. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.