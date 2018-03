Vestidos de Audrey Hepburn irão a leilão em Londres

NOVA YORK (Reuters Life!) - A atriz Audrey Hepburn uma vez declarou que seu visual era "alcançável", e um leilão dos vestidos da estrela estilosa marcado para o próximo mês tornará isso possível.

Cerca de 35 vestidos e outras peças serão vendidos em um leilão em Londres em 8 de dezembro na maior venda de roupas que pertenceram à atriz, que ganhou um Oscar por seu papel de princesa fugitiva em "Roman Holiday".

Hepburn, que também é conhecida por papeis tão diversos quanto Eliza em "My Fair Lady" e uma mulher cega aterrorizada em "Wait Until Dark", tinha "uma pureza e uma inocência e uma vulnerabilidade que a tornava especialmente atraente", afirmou Kerry Taylor, a leiloeira de moda que está oferecendo a coleção.

"Ela personificava o visual europeu esbelto, chique e minimalista do período pós-guerra", afirmou Taylor em uma exibição dos itens. "E ela acreditava firmemente que menos é mais."

Entre os destaques estão um sofisticado vestido de seda Givenchy, estilista com quem Hepburn tinha mais afinidade. Ela usou a peça para promover o filme "Paris when it Sizzles".

"Era um filme terrível, mas as roupas eram maravilhosas", afirmou Taylor.

A estimativa é que o vestido seja vendido por algo entre 17 mil e 25 mil dólares, mas pode superar isso. As roupas de Hepburn raramente são oferecidas em leilão. Modelos oferecidos recentemente foram vendidos por centenas de milhares de dólares.

A venda foi desencadeada por um telefonema para Taylor, em junho, da amiga de longa data de Hepburn Tanja Star-Busmann, a quem a atriz havia dado grande parte de seu guarda-roupa nos anos que antecederam sua morte em 1993, aos 63 anos.

"A atriz sempre detestou desperdício", afirmou Taylor.

Ela disse que 50 por cento dos recursos levantados no leilão serão doados ao Fundo Audrey Hepburn para Crianças e à Unicef, para quem Hepburn trabalhou em seus últimos anos de vida.