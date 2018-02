Vestidos da princesa Diana alcançam US$ 1,2 milhão em leilão Dez vestidos usados pela falecida princesa Diana de Gales, incluindo um de veludo azul-marinho com o qual ela dançou com John Travolta em 1985 na Casa Branca, alcançaram mais de 800 mil libras (1,2 milhão de dólares) em um leilão realizado nesta terça-feira em Londres.