Vestidos da atriz Audrey Hepburn vão a leilão em Nova York

A maior coleção de vestidos de alta costura da atriz Audrey Hepburn foi apresentada nesta sexta, 20, pela casa de leilões Sotheby's de Nova York, juntamente com vários telegramas e cartas enviadas pela atriz ícone da elegância, pouco antes de seu leilão em Londres, em dezembro.

Alguns dos vestidos de alta costura usados por Audrey Hepburn. Foto: EFE/Andrés Iamartino

"Na última década apenas três vestidos de Audrey Hepburn foram colocados à venda, de modo que seus fãs jamais tiveram a oportunidade de comprar um vestido, um chapéu ou uma carta da atriz", disse a responsável pela venda, Kerry Taylor.

Com preços entre US$ 248 e US$ 33 mil, serão leiloados em Londres no dia 8 de dezembro, mais de 30 vestidos, que a atriz de Bonequinha de Luxo usou entre 1953 e a década de 60. Vestidos de Valentino, Elizabeth Arden ou de seu estilista favorito, Hubert de Givenchy.