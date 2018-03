Vestido que roubou o coração do príncipe William vai a leilão

William pagou por assentos na primeira fila do evento beneficente da Universidade St Andrews, da Escócia, em 2002, quando Middleton apareceu vestida com pouco mais do que apenas as roupas de baixo enquanto desfilava com o vestido.

Os diários britânicos sempre citam esse momento como o responsável por fazer o interesse de William por Middleton passar de mera amizade para algo mais sério. O casal começou a sair junto pouco depois.

"É verdade que meu desenho ajudou a mudar o interesse do príncipe em Kate do platônico para o romântico como se informou, com o que estou satisfeita de haver contribuído, ainda que minimamente," disse a designer do vestido, Charlotte Todd.

"Nunca imaginei enquanto estava sentada desenhando essa peça que um dia ela seria tão importante", disse ela, segundo a página do leilão na Internet.

Todd disse que o vestido, pelo qual se espera receber até 10 mil libras, foi inicialmente desenhado para ser uma saia. Middleton foi selecionada para vesti-lo e se decidiu então que o usaria como um vestido.