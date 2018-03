Vestido de Miss provoca nova disputa entre Peru e Bolívia

As relações entre os vizinhos Peru e Bolívia não têm sido das melhores nos últimos tempos, mas a última polêmica entre os países não tem nenhuma relação com a política, e sim com o vestido de uma candidata a miss.

Para sua participação no concurso Miss Universo, neste mês nas Bahamas, a Miss Peru Karen Schwarz escolheu um vestido inspirado em uma dança andina popular em ambos os países.

O vestido será enfeitado com olhos e chifres de diabo, inspirado na dança La Diablada.

Mas a Bolívia acusou os organizadores do concurso de Miss Peru de se apropriarem indevidamente da herança cultural boliviana.

A polêmica provocou o orgulho nacional nos dois lados da fronteira, gerando coléricos editoriais em jornais e comentários indignados em blogs.

Em uma entrevista a um jornal local, o ministro da Cultura da Bolívia, Pablo Groux, disse que seu governo estuda processar os organizadores do Miss Peru.

Até mesmo o presidente da Bolívia, Evo Morales, entrou na disputa. "Não podemos proibir que a miss vista a fantasia, mas pelo menos que reconheça a propriedade, a origem da Diablada", afirmou o presidente em um ato transmitido pela TV estatal.

No Peru, os responsáveis pelo concurso argumentam que a dança que inspirou o vestido é parte da cultura do altiplano andino, que é compartilhada pelos dois países.

Patrimônio da humanidade

A Diablada, ou Dança do Diabo, é parte do carnaval de Puno, no sul do Peru, mas também é a atração principal do carnaval de Oruro, na Bolívia, que ganhou status de patrimônio cultural da humanidade pela ONU.

Em ambos os países, a dança representa a disputa entre o bem e o mal, personalizada pela luta de São Miguel Arcanjo com os demônios representando os sete pecados capitais.

Porém a maioria dos historiadores acredita que a origem da Diablada vem dos tempos coloniais, antes de Peru e Bolívia existirem como nações independentes.

A final do concurso Miss Universo ocorrerá no dia 23 de agosto em Nassau, nas Bahamas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.