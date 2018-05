Vestido branco de Marilyn vai a leilão A atriz Debbie Reynolds informou que vai realizar hoje, em Beverly Hills e também pela internet, um leilão com objetos de estrelas do cinema que ela agrupou nos últimos 40 anos. Entre os artigos, estão o famoso vestido branco usado por Marilyn Monroe em O Pecado Mora ao Lado e o vestido preto e branco de Audrey Hepburn em Minha Bela Dama. Os organizadores da casa de leilões Profiles in History estimam que a venda dos 600 objetos pode atingir o valor de US$ 10 milhões. Outros itens serão vendidos também em dezembro. Segundo Debbie, uma das atrizes mais bem representadas na coleção é Elizabeth Taylor, que morreu este ano.