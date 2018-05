Vestido branco de Marilyn Monroe vai a leilão nos EUA

LOS ANGELES (EFE) - O vestido branco que Marilyn Monroe usou na famosa cena do metrô em O Pecado Mora ao Lado (1955), aquela na qual o ar da rede subterrânea permite que espectador contemple suas sugestivas pernas, pode ser arrematado por até US$ 2 milhões em um leilão realizado neste sábado.

Trata-se do "vestido mais famoso da história do cinema", ou pelo menos assim ele é definido pela casa de leilões Profiles in History, que colocará à disposição do público a primeira parte de uma coleção da atriz Debbie Reynolds, cujo catálogo total contém 3.500 vestidos, 20 mil fotografias originais e várias centenas de pôsteres de filmes e objetos relacionados à indústria cinematográfica.

A Profiles in History, uma das principais casas de leilões dos Estados Unidos, afirma que esta é uma das coleções mais importantes de Hollywood.

Debbie, conhecida por seus papéis em clássicos como Cantando na Chuva, guardou com zelo estes artigos desde que, nos anos 1970, soube que estúdios como MGM e Fox planejavam vender todos seus estoques de vestidos e acessórios.

"Durante semanas, eu ia todos os dias aos estúdios e foquei-me em comprar as coisas relacionadas aos filmes ganhadores do Oscar", disse Debbie em comunicado. "Aquilo se tornou uma obsessão para mim", acrescentou a atriz, que agora decidiu compartilhar sua coleção com o público.

O motivo foi que sua intenção de abrir um museu com todas estas peças nunca se materializou. Nos anos 1980, inaugurou um em Las Vegas ao lado de seu marido, Richard Hamlett, dentro do antigo hotel Paddlewheel, mas terminou sendo um grande fracasso.

A primeira parte do leilão acontecerá neste sábado no Paley Center for Media, em Beverly Hills (Califórnia), onde estarão disponíveis 700 vestidos, entre eles alguns dos históricos utilizados por Marilyn em filmes como Os Homens Preferem as Loiras (1953), O Mundo da Fantasia (1954) e O Rio das Almas Perdidas (1954).

Também estarão disponíveis o vestido usado por Julie Andrews em A Noviça Rebelde (1965) enquanto cantava "Do-Ré-Mi"; o lendário de Judy Garland em seu papel de Dorothy em O Mágico de Oz (1939) - que poderia rondar os US$ 250 mil - e a túnica de Charlton Heston em Ben-Hur (1959).

Além disso, será possível arrematar o clássico de Audrey Hepburn em My Fair Lady (1964); o do inesquecível número musical de Gene Kelly em Cantando na Chuva (1952), e o traje de toureiro de Rodolfo Valentino em Sangue e Areia (1922), que poderia chegar aos US$ 80 mil.

A coleção se completa com objetos que artistas como Greta Garbo, Elizabeth Taylor, Bette Davis, Gene Kelly e Richard Burton, mostraram em seus filmes.

"Meu sonho na vida foi reunir e cuidar da história da indústria de Hollywood", comentou Debbie. "Foi uma enorme parte da minha vida, da mesma forma que para inúmeras pessoas de todo o mundo. Esta coleção representa toda uma vida dedicada a colher artigos do cinema que amo e é dedicada a essas pessoas que o amam tanto quanto eu", acrescentou.

Joseph Maddalena, proprietário da Profiles in History, acredita que o total arrecadado com a venda deste primeiro lote pode alcançar os US$ 6 milhões.

"Queremos que esta primeira parte seja realmente memorável, algo que deixe marcas", disse ao jornal Los Angeles Times. "Não existe uma coleção como esta", acrescentou.

A segunda parte do leilão acontecerá em dezembro deste ano. EFE