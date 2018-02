Um livro chamado The Bride of Science, a noiva da ciência, descreve outra surpreendente vertente da informática. Augusta Ada Byron, condessa de Lovelace, era filha do poeta Lord Byron. Teve uma vida agitada como a do pai, que morreu quando ela tinha 8 anos, mas enquanto ele foi a personificação do poeta como herói e anti-herói romântico, escravo da paixão e dos sentidos, etc., ela ficou famosa como gênio matemático. Credita-se a ela a invenção da aritmética binária, embora o livro lhe atribua o valor maior de transformar as experiências do seu patrono Babbage, com seus protocomputadores, em linguagem acessível, praticando o que o autor chama de "ciência poética". Além do lirismo, Ada herdou do pai a megalomania e o gosto pelo excesso, recorrendo ao ópio para amainar suas compulsões. Entre elas, a do jogo, no qual perdia fortunas, apesar dos seus métodos matemáticos. Numa carta para Babbage, escreveu: "Quanto mais estudo, mais irresistível sinto que será o meu gênio. Não acredito que meu pai tenha sido, ou jamais poderia ter sido, mais Poeta do que eu fui Analista".

Ada pediu para ser enterrada ao lado do pai, que a abandonara recém-nascida. Morreu, de câncer, com a mesma idade do pai: 36 anos.