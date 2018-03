VERSATILIDADE ARTÍSTICA

Rodrigo Bolzan não é propriamente um adepto da fidelidade. Pelo menos quando o assunto é seu percurso como ator. Durante mais de duas horas de conversa, por diversas vezes ele lançará mão de termos como adultério, bigamia e liberdade para explicar o seu zigue-zague por alguns dos mais importantes grupos da cena nacional. E, mais do que isso, sua presença, concomitante, em dois notáveis espetáculos de 2011. Visto recentemente em Ópera dos Vivos, a monumental realização da Cia. do Latão, ele também está em cartaz com Oxigênio, montagem da curitibana Cia. Brasileira de Teatro.

"Ter um grupo de teatro? Já sei que não terei, não nesta vida. Com grupo é sempre assim. A gente se conhece e se gosta. Vira meio uma família. Dá vontade de ficar. Mas tenho essa tendência à bigamia", ele explica. "Uma vontade natural de querer trocar mais, com mais pessoas. Oxigênio me deu esse frescor de confiança. De achar que o meu jeito de pensar estava certo."

Dá para entender por que a peça da Cia. Brasileira dissipou qualquer temor que Bolzan pudesse ter em relação ao futuro. Seu desempenho na encenação dirigida por Márcio Abreu traz uma aura de renovação. Trata-se de composição rara. Distante da noção de representação, a peça não pressupõe que Bolzan e sua parceira de cena, Patrícia Kamis, encarnem personagens. Ao contrário. Os intérpretes falam de algum lugar instável. Sem a proteção de um papel fictício, tomam o texto da obra como s e diante de alguma realidade imediata e urgente. Algo que deve ser dito ali, naquele momento - nunca antes ou depois. "Ele tem um vínculo muito forte com seu ofício. Precisava de alguém que tivesse essa disponibilidade, e entrega", observa o diretor. "Alguém disposto a ficar muito tempo em cima de uma única ideia, de entender tudo isso não só intelectualmente, mas de entrar no jogo."

Se observado a distância, o conceito de interpretação aplicado em Oxigênio não é novo. Aproxima-se da noção de performance, dos experimentos do Living Theatre que tanto influenciaram o teatro brasileiro a partir dos anos 1980. O jeito como Bolzan movimenta tudo isso, porém, carrega esse traço performático para outro lugar: insuspeito, desconhecido. "Houve quem me dissesse: como é bom ver nascer um ator. Mas não brotei no palco do Sesc Consolação. Fiz muitas coisas antes."

O antes começa em 1996, quando entrou na Escola de Arte Dramática, da USP. Ou mesmo no ano anterior, quando estudava para se tornar técnico em Telecomunicações. Foi nessa época que, quase por acidente, ganhou um ingresso e viu-se diante do Teatro Oficina. "Era uma rua escura. Achei que estava no lugar errado. Só tive certeza de ser mesmo ali quando vi o Caetano Veloso e o Gilberto Gil chegarem juntos", lembra. "Quando o portão se abriu, estava diante do lugar mais bonito que já tinha visto. Depois, voltei mais de dez vezes para rever a peça." A peça em questão era Ham-let, versão da saga do príncipe dinamarquês. E Bolzan logo arrumou um jeito de conseguir assistir ao espetáculo "para sempre." Para iluminar algumas cenas com lanternas móveis, o grupo recrutava voluntários. "Como não pagavam, era difícil arrumar quem ficasse no posto. Era minha oportunidade."

Desde então botou na cabeça que ia ser ator. "Tinha certeza que ia entrar na EAD. Já estava havia um tempão me preparando." Deixou a casa da família no bairro do Jaçanã e foi morar próximo à cidade universitária. Conheceu ali gente que passou a admirar como Cristiane Paoli-Quito e Francisco Medeiros. Foi ele aliás, que o conduziria mais adiante em Artaud, O Espírito do Teatro (1998) e Hamlet (2002).

Rodrigo Bolzan gosta de ser outros. E se considerarmos que se está a falar de um ator, a afirmação soa tola, quase redundante. Mas é fato que a decisão de trocar constantemente de pele é um dos traços que define esse intérprete. Essa volúpia de estar sempre a descobrir o que existe para além de si.

Ao sair da escola, ele entrou para Os Argonautas, grupo dirigido por Medeiros. Lá, familiarizou-se com processos de pesquisa longos, intensos. "O que me deu muita experiência foram as dezenas de substituições que fiz. Experimentei muito mais substituições do que criações propriamente. As pessoas em geral reclamam, mas eu adoro. Estudo um mês para fazer uma apresentação. Tenho esse lado assim, meio irresponsável."

As substituições foram justamente a brecha para o mais recente "adultério" de Bolzan. O primeiro foi em 2006, quando trocou Os Argonautas pela Cia. do Latão. " Minha má fama já começou ali", recorda. O segundo começou como flerte com a Cia. Brasileira de Teatro. Entrou para suprir a ausência de Rodrigo Ferrarini em Apenas o Fim do Mundo. E, em setembro de 2010, foi convidado para protagonizar a nova montagem do grupo de Curitiba. "Faltavam só duas semanas para a estreia da peça do Latão quando o Márcio me convidou para Oxigênio. Parecia loucura aceitar", ele comenta. "Mas hoje tenho tranquilidade pensando nisso. Quando se convida alguém para seu grupo não há garantia que as coisas durem para sempre. As pessoas ficam enquanto há interesse mútuo. Por isso a gente brinca com estas palavras: adultério, dar um tempo. Porque, no fundo, é muito parecido com um relacionamento."