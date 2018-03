Versão renovada de 'Star Trek' estreia no dia 8 de maio

O desafio de renovar a série, um cult para seus milhões de fãs incondicionais, os trekkies, foi empreendida por dois dos produtores mais badalados da TV e do cinema norte-americano atuais. Abrams e Damon Lindelof, criadores da série Lost, decidiram submeter suas visões de futuro ao grande público.

Criada nos anos 60 pelo roteirista e produtor de TV Gene Roddenberry, a franquia de ficção científica dos estúdios Paramount agregou legiões de fiéis ao longo de 40 anos. Nada menos de seis séries televisivas e de dez filmes para o cinema foram produzidos no período, sem contar romances, jogos de videogame e toda sorte de gadgets que exploram a marca Star Trek.

O rebelde James T. Kirk é interpretado por Chris Pine, um ator de TV com breves passagens por séries como E.R. e Six Feet Under. O novo capitão tem a missão de substituir no imaginário do público o celebrizado por William Shatner. No longa, Kirk ainda é um aspirante a oficial, um jovem intempestivo e desorientado pela morte heroica do pai, ocorrida após 12 minutos como comandante de uma espaçonave.

Já Spock é encenado por Zachary Quinto, o Sylar de outra série de ficção, Heroes. Ele, aliás, rouba a cena da nova versão como filho de uma terráquea e de um ?vulcaniano? (nascido no planeta Vulcain) que, exortado a sepultar suas emoções em favor da razão absoluta, vive um conflito de personalidade. Caberá a Chris Pine, Zachary Quinto e Zoe Saldana comandar a USS Enterprise e perpetuar os nomes de Kirk, Spock e Uhura por, pelo menos, em mais dois filmes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.