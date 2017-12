Versão para o cinema de Truffaut beira o desastre Em 1966, após uma pausa de dois anos - Um Só Pecado é de 1964 -, François Truffaut assina seu primeiro filme em língua inglesa, para um consórcio anglo-americano. É um momento particular. A nouvelle vague estabeleceu-o como grande diretor - e ele foi premiado em Cannes por Os Incompreendidos/Les 400 Coups, em 1959. Jean-Luc Godard revoluciona a linguagem e a política do cinema e Jacques Démy venceu em Cannes com Os Guarda-Chuvas do Amor.