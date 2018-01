Versão nacional de 'High School' estreia em fevereiro

"Temos um conceito de um programa juvenil. Mas falamos de assuntos universais, que são a base do filme americano. Em nenhum momento ficamos preocupados em refletir sobre isso e sim em fazer um filme envolvente. É uma Sessão da Tarde", afirma o diretor César Rodrigues ("Uma Professorinha Maluca"). Segundo Rodrigues, a ?brasilidade? aparece no ritmo e nos laços de amizade que se estabelecem ao longo da produção, muito mais profundos do que os americanos. "Aí vamos além do filme original."

Na história, Olavo é o jovem descolado que volta das férias e se surpreende ao encontrar Renata, velha conhecida mas que lhe parece outra pessoa. Apaixonado por ela, o garoto vai contra os desejos do pai e a opinião dos amigos - o que significa se inscrever no concurso de música da escola. Para manter a identificação com o reality, os personagens do filme têm o mesmo nome na vida real. Wanessa Camargo faz uma ex-aluna do High School Brasil que dá força para que os atuais alunos aprendam com sua experiência.

Filme pensado quase que exclusivamente para fãs do gênero, "High School Musical - O Desafio" surpreende pela produção impecável e pelo esforço em transformar um ?clássico? americano em uma produção brasileira. A direção musical ficou a cargo de Guto Graça Mello, e as coreografias, de Tânia Nardini. As informações são do Jornal da Tarde.