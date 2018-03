Versão em inglês de "Betty, A Feia" conquista os EUA "Ugly Betty", versão em inglês da telenovela colombiana "Yo Soy Betty, La Fea" que começou a ser exibida nos EUA em junho, conquistou os americanos. A nova versão da comédia, estrelada por America Ferrera, foi vista por aproximadamente 16,1 milhões de pessoas em sua estréia na última quinta-feira, na ABC, deixando para trás, em audiência, as outras 24 novas séries que a rede começou a exibir. "Ugly Betty" passa em horário nobre, às 20 horas - é a primeira vez que uma telenovela latina é transmitida no "primetime" desse mercado competitivo. O programa conseguiu o feito sem a vantagem de ser exibido num horário próximo a séries já consagradas, como aconteceu com "Shark" e "Brothers & Sisters", que tiveram suas boas estréias em parte porque eram transmitidas após "CSI: Crime Scene Investigation" e "Desperate Housewives". "Ugly Betty", que passa na ABC às 20 horas, conseguiu a melhor audiência do canal no horário desde 1995, com "Matlock". A ABC, que pertence à companhia Walt Disney, suspeita que "Ugly Betty" tenha atraído atenção antes mesmo do primeiro episódio ir ao ar. Inicialmente a versão em inglês da telenovela colombiana iria ser exibida nas noites de sexta-feira - dia e horário considerados "fracos". A produtora de "Ugly Betty" é a atriz mexicana Salma Hayek e a protagonista é a latina América, que encarna a nada bonita Betty Suarez de Queens. O protagonista masculino será Eric Mabius, o endinheirado e inescrupuloso diretor da revista de moda "Mode". A novela "Yo Soy Betty, La Fea" foi transmitida no Brasil, com o título "Betty, A Feia", pela Rede TV!, em 2002.