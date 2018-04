Versão definitiva de 'Blade Runner', a surpresa de Veneza

A versão "definitiva e restaurada" do filme Blade Runner, do diretor americano Ridley Scott, será a grande surpresa da 64.ª edição do Festival de Cinema de Veneza, que acontecerá de 29 de agosto a 8 de setembro, informaram nesta quarta-feira, 1, os organizadores. A mostra de cinema revelou que a "surpresa" prometida para as projeções de meia-noite será a obra prima de Ridley Scott, de 1982, que estreará em première mundial em 1.º de setembro, com a presença do cineasta. O diretor americano veio trabalhando nos últimos meses em Blade Runner: The Final Cut, a nova versão completamente restaurada e remasterizada, com cenas inéditas, novos e melhorados efeitos especiais e com trilha sonora em Dolby Digital 5.1. A nova versão do filme, protagonizada por Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos e Daryl Hannah, "será projetada em salas de Nova York e de Los Angeles em 5 de outubro, e depois será distribuído em todo os Estados Unidos a partir de 18 de dezembro", informou a organização do festival.