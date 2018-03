Versão de Mona Lisa nua é destaque em mostra na Itália

Um retrato de uma mulher nua, com as mãos cruzadas, de olhar delicado e sorriso tímido assemelha-se ao quadro mais famoso do pintor Leonardo da Vinci e é um dos destaques de uma nova exposição no Museu Ideale Leonardo Da Vinci, na Itália.

A exposição Joconde - Da Monna Lisa alla Gioconda Nuda é dedicada a trabalhos inspirados no quadro Mona Lisa. A mostra é dividida em duas partes: uma com obras histórica e outra com peças de arte contemporânea.

A primeira exibe obras originais do século 16 - algumas delas expostas pela primeira vez ao público - e entre elas está a versão da Mona Lisa nua.

A obra chegou a ser atribuída a Da Vinci no passado, mas especialistas acreditam que o quadro provavelmente seria de um imitador ou discípulo.

Segundo informações do museu, essa versão da Mona Lisa pertencia ao tio de Napoleão Bonaparte, o cardeal e colecionador Joseph Fesch (1763-1839). Fesch também possuía o quadro São Jerônimo no Deserto - obra do pintor hoje exposta no Museu do Vaticano.

Outros destaques são um pequeno quadro redescoberto nos depósitos da galeria Uffizi, e restaurado para a ocasião, e o Diário, emprestado da Biblioteca Nacional de Nápoles, em que o cardeal Luís de Aragão relata o encontro com o pintor, durante sua visita, em 1517.

'Giocondologia'

A segunda metade da exposição é dedicada ao fenômeno que ficou conhecido por "Leonardismo" ou ainda "Giocondologia" e retrata como o quadro Mona Lisa tornou-se um ícone mundial da literatura, design gráfico e internet.

O objetivo da mostra é discutir "as origens, o sucesso e os mistérios" da Mona Lisa. Além da exposição, o museu propõe a difícil tarefa de documentar e catalogar todas as Mona Lisas do mundo - do século 16 até os dias de hoje.

A mostra Joconde - Da Monna Lisa alla Gioconda Nuda permanece em cartaz no Museu Ideale Leonardo Da Vinci, na região da Toscana, até o dia 30 de setembro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.