Versão Argentina para peça do Brasil Entra em cartaz hoje em Buenos Aires, no Multiteatro, da famosa Avenida Corrientes, a chamada Broadway argentina, o espetáculo Por Tu Padre (cartaz ao lado), de autoria do jornalista e dramaturgo Dib Carneiro Neto, editor do Caderno 2. A peça foi encenada no Brasil em 2005-2006, com o título de Adivinhe Quem Vem Para Rezar, dirigida por Elias Andreato. Foi a penúltima peça da carreira de Paulo Autran, que atuou ao lado de Claudio Fontana. Em Buenos Aires, o papel que foi de Autran será feito pelo veterano Federico Luppi, conhecido no Brasil por filmes como O Labirinto do Fauno (2006), Elsa e Fred - Um Amor de Paixão (2005), Machuca (2004) e A Espinha do Diabo (2001). Adrian Navarro, galã da TV argentina e também do cinema, faz o papel que foi de Claudio Fontana. A peça conta a história de um acerto de contas entre pai, filho e um velho amigo da família. O universo masculino é desvendado com jogos dramatúrgicos e diálogos cortantes. Na Argentina, a direção está a cargo de Miguel Cavia.